زراعة غزة: "700" ألف دولار خسائر المنخفض الجوي الاخير

غزة / سما /

اعلنت وزارة الزراعة بغزة اليوم الثلاثاء 17/3/2020، عن الأضرار الزراعية "الأولية" الناتجة عن المنخفض الجوي الأخير والتي تقدر بـ700 ألف دولار، وذلك لمساحة (500 دونم) تضررت بشكل مباشر.

وحصرت طواقم وزارة الزراعة أضرار المنشآت الزراعية في محافظات قطاع غزة، بعد نهاية المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

وتنوعت الأضرار ما بين منشآت إنتاج حيواني وإنتاج نباتي، وسجلت أعلى قيمة لها في محافظات جنوب القطاع بمساحة (300) دونم، حيث شملت أغطية بلاستيكية للدفيئات وأنفاق زراعية وتلف مزروعات، بالإضافة إلى تضرر مزارع دواجن ونفوق طيور داخلها.