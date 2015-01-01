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القبض على شخصين نشرا إشاعات تتعلق بـ"كورونا" في الخليل

الثلاثاء 17 مارس 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على شخصين نشرا إشاعات تتعلق بـ"كورونا" في الخليل


الخليل / سما /

قبضت الشرطة في محافظة الخليل، اليوم الثلاثاء، على شخصين بعد قيامهما بنشر الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود إصابات بفيروس "كورونا" في الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنه خلال متابعة وحدة الجرائم الالكترونية لمواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن حالة الطوارئ في البلاد، فقد تم الكشف عن قيام شخصين بنشر الإشاعات الكاذبة حول وجود إصابات بين المواطنين بفيروس "كورونا" بمحافظة الخليل.

وأضافت أنه خلال جمع المعلومات والأدلة الالكترونية، فقد تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية بالمباحث العامة من إلقاء القبض على هذين الشخصين وقد جرى توقيفهما مدة 24 ساعة وعرضهما على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.

وأكدت على ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية والمختصة، وذلك منعاً لانتشار مثل هذه الإشاعات التي تثير الخوف والبلبلة بين المواطنين.

#الشرطة #اخبار كاذبة #الخليل #كورونا

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