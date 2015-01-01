ضهير: الصحة اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

غزة / سما /

قال نائب مدير عام الرعاية الأولية ورئيس اللجنة الصحية بغزة، مجدي ضهير، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة اتخذت جملة من الاجراءات لتعزيز الجهوزية والوقاية من فيروس"كورونا" أبرزها تشكيل لجنة صحية وأخرى حكومية برئاسة وزارة الصحة بالشراكة مع الوزارات الأخرى لمواجهة الفيروس.

وأوضح ضهير، في بيان صحفي، أن الوزارات التي تم التنسيق هي: الداخلية-التعليم-الحكم المحلي-الأوقاف-المالية، وذلك لوضع السياسات والبرتوكولات المطلوبة للمرحلة الحالية.

وأكد أن هذه اللجان تتابع على مدار الساعة تقديم الرعاية الصحية والخدماتية للمواطنين الذين تم استضافتهم في ثلاثة مدارس مخصصة أدخلت لمنظومة الحجر الصحي في خانيونس ورفح.

وبين أن الحجر الالزامي هو إجراء احترازي اضافي لضمان السلامة المجتمعية وأن جميع المواطنين المتواجدين يتمتعون بحاله صحية جيدة.

ولفت أن الوزارة دربت العديد من الطواقم الصحية على آلية التعامل المهني مع المستضافين في مراكز الحجر الصحي وكذلك التعامل مع أي حالات يشتبه بإصابتها بالمرض وطرق النقل الآمن والتعقيم السليم.

ونوه إلى أنه تم تخصيص مركز صحي مسقط ” قيزان النجار” لاستضافة المرضى العائدين عبر حاجز بيت حانون واستضافتهم لمدة ١٤ يوم داخل المركز، تحت اشراف طاقم طبي يعمل على تقديم الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم المرضية.

ودعا كافة المواطنين الى ضرورة الالتزام بالتوصيات والتوجيهات الصادرة عن اللجان المختصة للوقاية من فيروس كورونا والتي بمجملها تحقق مصلحة المواطن.