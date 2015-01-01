إغلاق مغسلة في قلقيلية تغسل شراشف مراكز طبية إسرائيلية

قلقيلية / سما /

أعلن اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية اغلاق إحدى المغاسل (دراي كلين) في بلدة كفر لاقف بالمحافظة، تقوم بغسيل ملابس أطباء وشراشف وأغطية تابعة لمراكز طبية إسرائيلية.

ووفق بيان صحافي صدر عن مكتب المحافظ، اليوم، بعد اجتماع للجنة الطوارئ، أكد المحافظ أنه يُحظر على كافة المغاسل (دراي كلين) استقبال أي أقمشة أو ملابس للغسيل من إسرائيل والمستوطنات، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال فترة الطوارئ.

وأكد أن من يخترق ذلك سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية بعد الإغلاق التام والنهائي لمغسلته.

وناشد المحافظ المواطنين والهيئات المحلية الإبلاغ عن أي حالة خرق لهذا القرار وغيره من القرارات والتعليمات الصادرة عن المحافظ ووزارة الصحة وكافة الجهات المختصة.