ارتفاع أعداد المصابين بكورونا إلى 324 ..آلاف الجنود والضباط الإسرائيليين بالحجر الصحي

القدس المحتلة / سما /

عبرت جهات في جهاز الأمن الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، عن تحسب من تضرر في الكفاءات العملانية للجيش الإسرائيلي، وذلك في أعقاب ارتفاع عدد الجنود والضباط في الخدمة العسكرية الدائمة الذين يتواجدون في حجر صحي إثر الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، وفقا لموقع "واللا" الإلكتروني.

ويتواجد 4267 جنديا وضابطا إسرائيليا في حجر صحي حاليا، بموجب تعليمات وزارة الصحة، وأغلبيتهم عادوا من خارج البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. وتبين أن قسما منهم يعانون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولم يخضعوا للفحص حتى الآن.

ويتواجد أكثر من 100 جندي، عادوا إلى البلاد مؤخرا، في حجر صحي في مركز نقاهة تابع للجيش في بلدة غفعات أولغا جنوبي مدينة حيفا. ويتواجد في المركز نفسه عائلات ملحقين عسكريين وعادوا إلى البلاد مؤخرا.

وقال مصدر أمني رفيع إن حجم المتواجدين في الحجر الصحي لن يمس بالكفاءات العملانية، لكن بينهم ضباط برتبة لواء وعميد وعقيد فيما قالت الصحة الاسرائيلية ان عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 324 اسرائيليا حتى اللحظة.

وتم حتى الآن تشخيص ستة جنود مصابين بالفيروس، وإثر ذلك تقرر فرض "حظر تجول" على الخروج من قواعد عسكرية مغلقة لمدة 30 يوما، بهدف تقليص الاحتكاك بين جنود ومواطنين. كذلك تقرر خروج قطع بحرية عسكرية إلى البحر وعزل أسراب طيران ومنظومات بالغة الحساسية في الجيش الإسرائيلي بهدف تقليص احتمال انتقال العدوى.

وفي موازاة ذلك، تتخوف سلطات الجيش من أن نقل جندي من مكان إلى آخر بانتقال العدوى إلى كتيبة أو لواء ووحدات كاملة. ويجري الجيش، وخاصة قيادة الجبهة الداخلية، تدريبات على نقل مرضى مدنيين إلى فنادق ليقبعوا في حجر صحي فيها، حسبما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت.

وذكر صحيفة "كلكليست" أن وزارة الأمن استأجرت ثلاثة فنادق من شبكة فنادق "دان"، من أجل إسكان مرضى كورونا فيها، وذلك في إطار خطة وضعها بينيت.

ودخل أولى المرضى اليوم إلى فندق "دان بانوراما" في تل أبيب. والفندق الآخر هو "دان" في القدس، وهو فندق "حياة" سابقا. والفندق الثالث هو "دان بانوراما" في حيفا.

يشار إلى أن شبكة فنادق "دان" أغلقت عدد من فنادقها بسبب أزمة كورونا، وبموجب الاتفاق بين الشبكة ووزارة الأمنن، فإن الأخيرة ستدفع 80 شيكل في الليلة لكل غرفة فندقية. وتشمل الفنادق الثلاثة حوالي 1200 غرفة.