لجان المخيمات تحمّل الأونروا مسؤولية أي تداعيات لتفشي كورونا

رام الله /سما/

حمّلت اللجان والقوى الوطنية والمؤسسات في مخيمات اللجوء بمحافظة بيت لحم، وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لتفشي فايروس كورونا داخل المخيمات.

وقالت اللجان في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إن "رد وكالة الغوث على الرسالة التي قدمناها لهم سابقا برد باهت لا يرتقي الى الحد الأدنى من متطلبات الظرف الاستثنائي الذي نعيشه في محافظة بيت لحم".

واتهمت اللجان وكالة الغوث بالتخلي عن دورها في تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه مخيمات اللجوء.

ودعت دائرة شؤون اللاجئين الى تحمل مسؤولياتها تجاه المخيمات الفلسطينية تجمعات اللاجئين بالضغط على وكالة الغوث للقيام بدورها الرئيسي بما انها صاحبة الولاية على المخيمات والشاهد الوحيد على نكبتنا.

وأكدت على ضرورة بتشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة ترأسها وكالة الغوث في مخيمات بيت لحم المنكوبة.

ودعت اللجان أبناء المخيمات بضرورة الالتزام و التحلي بالصبر والانضباط والتقيد بشروط الصحة والسلامة العامة الصادرة من اللجان المختصة لضمان سلامتهم وعدم تفشي الفايروس في المخيمات.

وأشادت بدور قوى الأمن الفلسطينية في ضبط حالة الطوارئ في محافظة بيت لحم لما لها من أثر كبير في الحفاظ على حياة وصحة المواطنين. وشكرت الطواقم الطبية التي تواصل خدماتها ليلا ونهارا في الخندق الأول في مواجهة هذا الفايروس.

ودعت اللجان كافة المحلات التجارية على جانبي الشارع الرئيسي للمخيمات بالوقوف امام مسؤولياتهم بأغلاق جميع المحلات التجارية باستثناء المحال الرئيسية (الملاحم والخضراوات والفواكه والمواد التموينية والمخابز والصيدليات) شريطة الالتزام بالصحة والسلامة العامة بداخلها.

وأشادت بالدور الهام والمسؤول لكل العاملين والمتطوعين من كافة المؤسسات والقوى الوطنية موحدين أمام هذا التحدي في مواجهة هذا الخطر الداهم (كورونا) في مختلف انحاء المحافظة.

ودعت الفلسطيني للوقوف بحزم في وجه الشائعات والأخبار الكاذبة في وسائل التواصل الاجتماعي و التي تحاول ضرب نسيجنا الاجتماعي والوطني والنيل من عزيمتنا وخلق الفتن.