  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توقيف متهم 15 يوما بتهمة إثارة الشائعات

الثلاثاء 17 مارس 2020 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب بتشديد الإجراءات المتبعة ضد مرتكبي جرائم نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول وجود حالات في محافظة الخليل مصابة بفايروس كورونا وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الصحة الفلسطينية.

وعليه قامت النيابة العامة اليوم الثلاثاء بطلب تمديد توقيف المتهم أمام قاضي الصلح المختص استنادا للمادة 120 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك لغايات استكمال التحقيقات معه ، وعليه تم توقيف المتهم (م،ع،ا) من محافظة الخليل لمدة خمسة عشر يوما ، وذلك بعد نشره أخبار غير صحيحة ومخيفة للمجتمع مفادها بوجود ثلاثة حالات مصابه بهذا الفايروس في بلدة دورا ، علما انه قد تم إحضاره وإحالته إلى النيابة العامة من قبل الأجهزة الأمنية.

#الشائعات #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

غزة: احد الخاضعين للحجر الطبي لـ"سما": المكان كارثة طبية وليس له علاقة بالحجر وتم الاتفاق على اضراب شامل

خلال حديثها عن كورونا .. سقوط مذيعة لبنانية على الهواء (فيديو)

وزارة الخارجية الصينية: فيروس كورونا أنتج في الولايات المتحدة عام 2015

هكذا ردت برلين على ترامب..ألمانيا ليست للبيع السيد الرئيس!

طريقة صنع مطهر اليدين في المنزل .. تعرف إليها

الكنيست الجديد يؤدي اليمين وليبرمان يُقدم مشروع قانون للإطاحة بنتنياهو

الاونروا تعلن اسماء المدارس المخصصة بغزة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي

الأخبار الرئيسية

860x484 (2)

الفاجعة تتواصل .. وفاة شاب يرفع عدد ضحايا "حادثة النصيرات" إلى 20

كورونا

الحكومة : تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا ليرفع عدد المصابين الى 41

بينت يسمح بدخول عشرات الاف العمال لاسرائيل بشرط المبيت شهر او شهرين

13

اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ 304. ونتنياهو يعلن حالة الطوارئ في القطاع العام

بالتفاصيل .. داخلية غزة: سنفرج عن معتقلين ونمنح آخرين إجازات بيتية