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هل أصيب المطرب محمد حماقي بفيروس "كورونا"؟

الثلاثاء 17 مارس 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل أصيب المطرب محمد حماقي بفيروس "كورونا"؟


وكالات / سما /

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إصابة المطرب المصري، محمد حماقي، بفيروس "كورونا" المستجد، الأمر الذي أثار قلق جمهوره.

وشارك حماقي في مقطع مصور، عبر حسابه خاصية "الستوريز" على حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، لينفي من خلاله كل ما تردد حول إصابته بفيروس "كورونا"، مؤكدا أنه الآن في منزله، وبصحة جيدة. 

وأشار في رسالته المصورة، أنه وردته الكثير من الرسائل بشأن ما تردد حول إجرائه لتحليل فيروس "كورونا" وإيجابية النتيجة، الأمر الذي اضطره للظهور في هذا المقطع المصور لنفي الأمر.

وتابع حماقي أنه متواجد حاليا في منزلة، وبصحة جيدة، وشكر جمهوره على اهتمامهم به، ناصحا إياهم بعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة، وأن يحاولوا الالتزام بالإجراءات الوقائية على قدر المستطاع.

#محمد حماقي #فيروس كورونا

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