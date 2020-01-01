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كأس أمم أوروبا على أعتاب التأجيل

الثلاثاء 17 مارس 2020 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
كأس أمم أوروبا على أعتاب التأجيل


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن المصير المحتمل لبطولة كأس الأمم الأوروبية، في ظل تفشي فيروس "كورونا" في جميع أنحاء القارة.

وتوقفت الدوريات الأوروبية بعد تفشي فيروس "كورونا"، الأمر الذي قد يؤثر على انطلاق "اليورو" في يونيو/ حزيران المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كل شيء يشير إلى ضرورة تأجيل كأس الأمم الأوروبية إلى صيف 2021, لإنهاء الدوريات قبل 30 يونيو المقبل.

ويعقد الاتحاد الأوروبي "اليويفا" اجتماعا حاسما خلال الساعات المقبلة، وفي ختامه يمكن الإعلان عن تغيير تاريخ انطلاق البطولة على الأرجح.

وأشار التقرير إلى أن العائق الأساسي للإعلان عن تأجيل البطولة إلى الصيف المقبل، هو إقامة كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة في صيف 2021.

#كأس أمم أوروبا #يورو 2020 #اليورو #بطولة

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