  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كروس يتحدث عن الحجر الصحي ويكشف رأيه بشأن تأجيل يورو 2020

الثلاثاء 17 مارس 2020 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
كروس يتحدث عن الحجر الصحي ويكشف رأيه بشأن تأجيل يورو 2020


وكالات / سما /

طمأن الألماني توني كروس نجم ريال مدريد الجماهير على حالته الصحية وعدم معاناته من أية أعراض تشير إلى إصابته بفيروس كوفيد-19 الذي يشتهر باسم كورونا.

وتم وضع لاعبي ريال مدريد تحت الحجر الصحي في منازلهم لمدة أسبوعين، وذلك بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كوفيد 19، علماً أن فريقي كرة السلة وكرة القدم في النادي الملكي يتشاركان بنفس المرافق الرياضية.

وقال توني كروس “أنا وعائلتي بخير، لا توجدي أية أعراض، الحجر الصحي؟ لا أشعر بالملل، كيف سيحدث هذا ولدينا 3 أطفال في المنزل، لا يمكن أن يكون الأمر مملاً، لكن إذا نظرت إلى اليمن واليسار، ستجد أننا جميعاً بخير”.

وأضاف “بفضل اطفالي، نأكل المعكرونة كل يوم، لدي الكثير من ورق التواليت (يضحك)”.

وأكد النجم الألماني على أن سلامة المواطنين في جميع البلدان هو الأمر الأهم في الوقت الحالي بعد انتشار فيروس كورونا بشكل واسع النطاق، ولذلك لا يمانع فكرة تأجيل بطولة يورو 2020 التي كان مقرراً إقامتها في الصيف عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال كروس “العودة للعب مرة أخرى هو الأمر الأقل أهمية الآن، الهدف الرئيسي هو طرد هذا العدو الغير المرئي (فيروس كورونا)، هذا ما يتطلبه الأمر للعودة إلى الوضع الطبيعي”.

#توني كروس

الأكثر قراءة اليوم

غزة: احد الخاضعين للحجر الطبي لـ"سما": المكان كارثة طبية وليس له علاقة بالحجر وتم الاتفاق على اضراب شامل

خلال حديثها عن كورونا .. سقوط مذيعة لبنانية على الهواء (فيديو)

هكذا ردت برلين على ترامب..ألمانيا ليست للبيع السيد الرئيس!

وزارة الخارجية الصينية: فيروس كورونا أنتج في الولايات المتحدة عام 2015

طريقة صنع مطهر اليدين في المنزل .. تعرف إليها

الكنيست الجديد يؤدي اليمين وليبرمان يُقدم مشروع قانون للإطاحة بنتنياهو

الاونروا تعلن اسماء المدارس المخصصة بغزة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي

الأخبار الرئيسية

860x484 (2)

الفاجعة تتواصل .. وفاة شاب يرفع عدد ضحايا "حادثة النصيرات" إلى 20

كورونا

الحكومة : تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا ليرفع عدد المصابين الى 41

بينت يسمح بدخول عشرات الاف العمال لاسرائيل بشرط المبيت شهر او شهرين

13

اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ 304. ونتنياهو يعلن حالة الطوارئ في القطاع العام

بالتفاصيل .. داخلية غزة: سنفرج عن معتقلين ونمنح آخرين إجازات بيتية