كروس يتحدث عن الحجر الصحي ويكشف رأيه بشأن تأجيل يورو 2020

وكالات / سما /

طمأن الألماني توني كروس نجم ريال مدريد الجماهير على حالته الصحية وعدم معاناته من أية أعراض تشير إلى إصابته بفيروس كوفيد-19 الذي يشتهر باسم كورونا.

وتم وضع لاعبي ريال مدريد تحت الحجر الصحي في منازلهم لمدة أسبوعين، وذلك بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كوفيد 19، علماً أن فريقي كرة السلة وكرة القدم في النادي الملكي يتشاركان بنفس المرافق الرياضية.

وقال توني كروس “أنا وعائلتي بخير، لا توجدي أية أعراض، الحجر الصحي؟ لا أشعر بالملل، كيف سيحدث هذا ولدينا 3 أطفال في المنزل، لا يمكن أن يكون الأمر مملاً، لكن إذا نظرت إلى اليمن واليسار، ستجد أننا جميعاً بخير”.

وأضاف “بفضل اطفالي، نأكل المعكرونة كل يوم، لدي الكثير من ورق التواليت (يضحك)”.

وأكد النجم الألماني على أن سلامة المواطنين في جميع البلدان هو الأمر الأهم في الوقت الحالي بعد انتشار فيروس كورونا بشكل واسع النطاق، ولذلك لا يمانع فكرة تأجيل بطولة يورو 2020 التي كان مقرراً إقامتها في الصيف عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال كروس “العودة للعب مرة أخرى هو الأمر الأقل أهمية الآن، الهدف الرئيسي هو طرد هذا العدو الغير المرئي (فيروس كورونا)، هذا ما يتطلبه الأمر للعودة إلى الوضع الطبيعي”.