الخليل: القبض على 7 أشخاص لم يلتزموا بتعليمات الحكومة بما يخص كورونا

رام الله / سما /

قبضت الشرطة، اليوم الثلاثاء، على 7 مواطنين من الخليل، على خلفية تجاوزات فاموا بها بما يخص تعليمات الحكومة حول التعامل مع أخبار كورونا.

و قبضت الشرطة وأجهزة الأمن على مواطنين بعد قيامهما بنشر الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود إصابات بفيروس كورونا في محافظة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنه خلال متابعة وحدة الجرائم الالكترونية لمواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن حالة الطوارئ في البلاد، فقد تم الكشف عن قيام شخصين بنشر الإشاعات الكاذبة حول وجود إصابات بين المواطنين بفيروس كورونا بمحافظة الخليل، مؤكدةً على ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية والمختصة، منعاً لانتشار مثل هذه الإشاعات التي تثير الخوف والبلبلة بين المواطنين.

وفي السياق، قبضت الشرطة، اليوم على 5 أشخاص من أصحاب المقاهي غير الملتزمين بقرار الإغلاق في المحافظة.

وأكدت الشرطة أنه خلال الجولات التي تقوم بها الشرطة والأجهزة الأمنية في متابعة المقاهي وصالات الافراح ضمن القرار الذي أصدره عطوفة محافظة الخليل والقاضي بإغلاق كافة هذه الأماكن، تم اليوم إلقاء القبض على 5 أشخاص من أصحاب المقاهي غير الملتزمين بهذا القرار.