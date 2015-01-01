  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: القبض على 7 أشخاص لم يلتزموا بتعليمات الحكومة بما يخص كورونا

الثلاثاء 17 مارس 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: القبض على 7 أشخاص لم يلتزموا بتعليمات الحكومة بما يخص كورونا


رام الله / سما /

قبضت الشرطة، اليوم الثلاثاء، على 7 مواطنين من الخليل، على خلفية تجاوزات فاموا بها بما يخص تعليمات الحكومة حول التعامل مع أخبار كورونا.

و قبضت الشرطة وأجهزة الأمن على مواطنين بعد قيامهما بنشر الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود إصابات بفيروس كورونا في محافظة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنه خلال متابعة وحدة الجرائم الالكترونية لمواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن حالة الطوارئ في البلاد، فقد تم الكشف عن قيام شخصين بنشر الإشاعات الكاذبة حول وجود إصابات بين المواطنين بفيروس كورونا بمحافظة الخليل، مؤكدةً على ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية والمختصة، منعاً لانتشار مثل هذه الإشاعات التي تثير الخوف والبلبلة بين المواطنين.

وفي السياق، قبضت الشرطة، اليوم على 5 أشخاص من أصحاب المقاهي غير الملتزمين بقرار الإغلاق في المحافظة.

وأكدت الشرطة أنه خلال الجولات التي تقوم بها الشرطة والأجهزة الأمنية في متابعة المقاهي وصالات الافراح ضمن القرار الذي أصدره عطوفة محافظة الخليل والقاضي بإغلاق كافة هذه الأماكن، تم اليوم إلقاء القبض على 5 أشخاص من أصحاب المقاهي غير الملتزمين بهذا القرار.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: احد الخاضعين للحجر الطبي لـ"سما": المكان كارثة طبية وليس له علاقة بالحجر وتم الاتفاق على اضراب شامل

خلال حديثها عن كورونا .. سقوط مذيعة لبنانية على الهواء (فيديو)

هكذا ردت برلين على ترامب..ألمانيا ليست للبيع السيد الرئيس!

الكنيست الجديد يؤدي اليمين وليبرمان يُقدم مشروع قانون للإطاحة بنتنياهو

وزارة الخارجية الصينية: فيروس كورونا أنتج في الولايات المتحدة عام 2015

طريقة صنع مطهر اليدين في المنزل .. تعرف إليها

تقرير اسرائيلي : النظام الصحي سينهار في الدولة وسنتحول الى ايطاليا ثانية خلال اسبوعين

الأخبار الرئيسية

860x484 (2)

الفاجعة تتواصل .. وفاة شاب يرفع عدد ضحايا "حادثة النصيرات" إلى 20

كورونا

الحكومة : تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا ليرفع عدد المصابين الى 41

بينت يسمح بدخول عشرات الاف العمال لاسرائيل بشرط المبيت شهر او شهرين

13

اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ 304. ونتنياهو يعلن حالة الطوارئ في القطاع العام

بالتفاصيل .. داخلية غزة: سنفرج عن معتقلين ونمنح آخرين إجازات بيتية