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الحركة الأسيرة: إدارة السجون لا تتخذ أي إجراءات ضد "كورونا"

الثلاثاء 17 مارس 2020 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قالت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال اليوم الثلاثاء، إن إدارة السجون لا تتخذ أي إجراءات وقائية حقيقية ضد فيروس كورونا إلا مصادرة المزيد من حقوقهم.

وذكرت الحركة في بيان لها ، إن إدارة سجون الاحتلال تستفرد بهم، وتمنع 170 صنفاً من الكانتين من ضمنها مواد تنظيف وأساسيات هم بحاجة لها وذلك في ظل انشغال المجموع البشري بهذا الوباء.

وأشارت إلى أن احتجاز الأسرى الإداريين دون تهمة في ظل انتشار وباء كورونا جريمة إنسانية، مضيفةً: "من حق الأسرى التواجد مع ذويهم في هذا الظرف".

وأوضحت أن قرصنة الحقوق؛ بمنع زيارة ذويهم، وتقليص عدد المتواجدين في الفورة، ومنع المنظفات من الكانتين، هي ما اتخذته إدارة السجون كإجراء وقائي ضد الكورونا.

#الحركة الأسيرة #سجون الاحتلال #الاسرى

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