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الجيش الأردني ينشر قواته عند مداخل ومخارج المدن لمكافحة كورونا

الثلاثاء 17 مارس 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأردني ينشر قواته عند مداخل ومخارج المدن لمكافحة كورونا


وكالات

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، أنه سينشر قوات عسكرية تابعة له عند مداخل ومخارج مدن المملكة في إطار الإجراءات الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، في بيان نقلته وكالة "بترا" الرسمية، إنها "ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء الوطن، في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا".

وناشدت القيادة العامة للقوات المسلحة في البيان، الذي حمل رقم 1، المواطنين "اتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات".

 في غضون ذلك، أفادت الجهات الطبية المعنية بارتفاع عدد الإصابات في الأردن إلى 34 حالة دون رصد أي وفيات.

وقالت وزارة الصحة، صباح الاثنين، إنه تم تسجيل 4 حالات جديدة وهي لأردنيين خالطوا مصابين تم رصدهم سابقا.

ولاحقا، أكد مدير إدارة مستشفيات البشير، محمود زريقات، إصابة ممرضة بفيروس كورونا تعمل بقسم جراحة العظام.

وأفادت مراسلة RT في الأردن بنزول عناصر من الجيش إلى الشوارع ومنع خروج المواطنين من البيوت ونشر تعزيزات أمنية مشددة في كل أنحاء الدولة.

من جانبها، أعلنت حكومة البلاد تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية وبدء إعداد مخيمات حجر صحي على المنافذ البرية للأردنيين العائدين عبرها.

وأوضحت الحكومة أن جميع القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا تطبق اعتبارا من الساعة 08:00 من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين.

#الاردن #جيش #فيروس كورونا

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