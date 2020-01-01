شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية في المخيمات تواصل أنشطتها لمواجهة كورونا

رام الله / سما /

تواصل دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ولجانها الشعبية في مخيمات الوطن والشتات حملتها التثقيفية والتوعوية وأنشطتها الميدانية الوقائية داخل المخيمات لمواجهة فيروس كورونا ومحاصرته عدم تفشيه في المخيمات تنفيذاً لقرار الرئيس محمود عباس باعلان حالة الطوارئ وانسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء بذات الخصوص.

واوضحت الدائرة في بيانها ان خلايا الأزمة ولجانها التطوعية التي تم تشكيلها بإيعاز من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي تعمل بشكل يومي وعلى قدم وساق بالتنسيق مع لجنة الطوارئ التي تديرها المحافظات لمحاصرة فيروس كورونا وعدم تفشيه داخل الخيمات وانها في حالة انعقاد دائم لمواجهة أي طارئ حتى انتهاء فترة الطوارئ.

واوضحت الدائرة ان خلايا الأزمة تم تشكيلها من كادر طبي وامني ومجتمعي داخل المخيمات وتمارس عملها من مقرات اللجان الشعبية لمساندة لجنة الطوارئ في المحافظات للتعامل مع كافة الاحتياجات والأوضاع الطارئة لمواجهة فيروس كورونا وإنفاذ حالة الطوارئ التي اعلن عنها سيادة الرئيس التي تصب في حماية المواطن وسلامة الوطن .

ومن جهته قال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة أحمد ذوقان ان اللجنة الشعبية في مخيم بلاطة شكلت خلية ازمة من تنظيم فتح وممثلين عن كافة مؤسسات وجمعيات ومراكز المخيم لمواجهة فايروس كورونا يتم تمويل انشطتها من المجتمع المحلي والمؤسسات السيادية بما في ذلك وزارة الصح الفلسطينية .

واضاف ان خلية الأزمة في مخيم بلاطة تواصل مهامها وانشطتها الميدانية بتعقيم المخيم والمساجد والمؤسسات والأماكن العامة وتوزيع بوسترات ونشرات توعوية داخل المخيم وتنظيم عمل عيادة المخيم والتي شملت فصل الحالات المرضية داخل العيادة وتسليم الادوية للأمراض المزمنه لمد شهرين لتخفيف الاكتظاظ داخل العيادة وحماية لكبار السن من العدوى لافتا الى ان لجنته تشارك في اجتماعات لجنة طوارئ محافظة نابلس التي يترأسها محافظ محافظة نابلس اللواء ابراهيم رمضان لمواجهة ازمة فيروس كورونا .

فيما طالبت اللجنة الشعبية في كل من مخيمي عسكر القديم والجديد التقيد والالتزام التام والانضباط التام بمعايير الصحة العامة والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة .

واكدت على متابعتها اليومية التزام أصحاب المقاهي والعاب الاكس البوكس والبلايستيشن والبلياردو بالإغلاق التام لافتة الى ان من لا يمتثل للقرارات الصادرة عن لجنة طوارئ المحافظة سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية، لان سلامة المواطن والمجتمع اهم ما نملك.

واشارت الى انهما على تواصل مع اهالي المخيمات من خلال لجنة التواصل التي تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طارئ معربة عن تقديرهما وشكرهما لتقيد سكان المخيمين في التعليمات والإرشادات التي تصدر عن خلية الأزمة

من جهته لفت رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين حسن عموري ان خلية الازمة في مخيم جنين تواصل في تقديم كل ما هو مستجد حول فيروس كورونا واطلاع فعاليات المخيم واللاجئين على اخر القرارات التي تصدر عن لجنة الطوارئ ي محافظة جنين وطالبتهم في التقيد بها .

وتابع: ان شرائح مخيم جنين تعمل كخلية نحل لمواجهة هذا الوباء وهي على تواصل مع لجنة الطوارئ في المحافظة لمتابعة كل ما هو جديد ، لافتا الى ان خلية الأزمة تدير عملها من مقر اللجنة الشعبية وتقوم بشكل يومي في تعقيم الاماكن العامة والمساجد ومواقف السيارات والتنسيق مع عيادة وكالة الغوث لحماية المرضى من خلال عملية الارشاد .

واضاف الى مشاركة اللجنة الشعبية واعضائها ة في مبادرة الاتحاد العام لعمال نقابات فلسطين في جنين فحص العمال وتزويدهم بالإرشادات التوعوية على معبر الجلمة وي عملية تعقيمه .

وعبر عن شكره باسم اللجنة ومؤسسات وفعاليات مخيم جنين الى قائد قوات الامن الوطني اللواء نضال ابو دخان والى كافة وضباط صف قوات الأمن الوطني لقيامهم بحملة رش وتعقيم مخيم جنين، والتي شملت مسجد مخيم جنين الكبير ومؤسسات المخيم وعيادة الوكالة.

فيما تواصل اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم اجتماعاتها مع مدير خدمات وكالة الغوث وفعاليات المخيم لبحث الأوضاع الطارئة في المخيم .

ولفت رئيس اللجنة الشعبية بمخيم طولكرم فيصل سلامة ان اللجنة الشعبية وخلية الأزمة نفذت العديد من الخطوات العملية لمواجهة فيروس كرونا بدء بتعقيم الاماكن العامة وصولاً الى نقل وترحيل المخلفات الصلبة وتوفير وسائل نقل وأيدي عاملة ومتطوعة في حارات المخيم وشوارعه والاهتمام بإزالة القمامة والنظافة الدائمة لحماية السكان من انتشار الأمراض والوقاية منها .. والعمل على توفير نشرات الوعي الصحي والتواصل الاجتماعي وعمليات التعقيم ورش المبيدات والسموم لمحاربة القوارض.

واكد على ان لجان العمل التطوعي على تواصل دائم في خدمة المخيم واستقبال اتصالات اللاجئين .

فيما تواصل خلية الأزمة واللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس برش وتعقيم المؤسسات والجمعيات الفاعلة والناشطة داخل المخيمات وجمعيات تاهيل المعاقين والمراكز النسائية والشبابية والمؤسسات وصالات الافراح علاوة على تعقيم ثمانية مساجد داخل المخيم .

واكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس طه ايراني ان خلية الازمة قامت بتعميم كافة الإرشادات والقرارات الصادرة عن لجنة الطوارئ في المحافظة وعن وزارة الصحة لافتة الى ان هناك متابعة يومية لقرار محافظ محافظة طولكرم عصام ابو بكر بمنع استخدام القاعات في مخيم نور شمس لكافة المناسبات تحت طائلة المسؤولية

ودعت اللجان الشعبية لمخيمات عايدة والعزة والدهيشة الانروا الى تعزيز وتكثيف الخدمات الصحية ، وصحة البيئة داخل المخيمات وتوفير كل المواد اللازمة للتعقيم وتوفير الكمامات والأدوية اللازمة وخاصة المزمنة منها في مراكز الوكالة الصحية .

واكدت اللجان الشعبية بالمخيمات الثلاثة كافة المؤسسات الفاعلة جاهزة لتكون اول المساندين والداعمين والعاملين في برنامج الوكالة في حال مباشرتها و العمل بذلك .

ودعت اللجان في مخيمات الضفة وقطاع غزة جموع اللاجئين في المخيمات أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة والتواصل مع الجهات الصحية المختصة في حال الشعور بأي عرض من أعراض المرض الى جانب الاهتمام الشديد بنظافة المركبات وتفقدها وتعقيمها بشكل دائم وتوفير مواد النظافة الشخصية واعتماد المصادر الرسمية من رئاسة الوزراء ووزارة الصحة والمحافظة في كافة المعلومات وعدم تناقل الإشاعات وبثها.