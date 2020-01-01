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حماس تدعو المؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى

الثلاثاء 17 مارس 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو المؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى


غزة / سما /

طالبت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصةً مع انتشار فيروس كورونا.

واعتبر عبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، منع مصلحة السجون الإسرائيلية، الأسرى من حقوقهم وخاصةً فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية وعدم السماح بدخول مواد التعقيم لمواجهة فيروس كورونا، بأنه جريمة ضد الإنسانية.

ودعا القانوع، المؤسسات الحقوقية والدولية بالتحرك من أجل حماية الأسرى من تفشي وباء كورونا في ظل عدم اكتراث الاحتلال بانتشار الوباء بينهم.

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