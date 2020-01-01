  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة: تحاليل لـ39 حالة تم الاشتباه بها وجميعها خالية من "كورونا"

الثلاثاء 17 مارس 2020 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تحاليل لـ39 حالة تم الاشتباه بها وجميعها خالية من "كورونا"


غزة / سما /

أكدت وزارة الصحة بغزة أن القطاع لا يزال خالياً تماماً من فيروس كورونا، وذلك بعد اجراء 39 تحليلاً مخبرياً أثبت خلوها جميعا من فيروس كورونا.

وقال مدير عام المهن الطبية المساندة د. أيمن الحلبي خلال لقاء معه اليوم الثلاثاء، إن الكوادر الطبية في المختبرات تم تأهيلها وتدريبها للتعامل مع العينات بطريقة آمنة، كما تم تدعيم المختبر المركزي وتجهيزه وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لإجراء الفحوصات بما يحمي الطواقم الطبية ويوفر نتائج طبية دقيقة.

وكانت وزارة الصحة اتخذت سلسلة من اجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع.

وخصصت الوزارة الرقم المجاني المباشر (103) للاستفسار والابلاغ عن اي تطورات صحية بين العائدين الى قطاع غزة، إلى جانب اجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ وصولهم، وإجراءات الحجر الجبري لغير الملتزمين بالحجر من العائدين.

#غزة #اصابات #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

غزة: احد الخاضعين للحجر الطبي لـ"سما": المكان كارثة طبية وليس له علاقة بالحجر وتم الاتفاق على اضراب شامل

خلال حديثها عن كورونا .. سقوط مذيعة لبنانية على الهواء (فيديو)

هكذا ردت برلين على ترامب..ألمانيا ليست للبيع السيد الرئيس!

الكنيست الجديد يؤدي اليمين وليبرمان يُقدم مشروع قانون للإطاحة بنتنياهو

تقرير اسرائيلي : النظام الصحي سينهار في الدولة وسنتحول الى ايطاليا ثانية خلال اسبوعين

الاونروا تعلن اسماء المدارس المخصصة بغزة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي

طريقة صنع مطهر اليدين في المنزل .. تعرف إليها

الأخبار الرئيسية

860x484 (2)

الفاجعة تتواصل .. وفاة شاب يرفع عدد ضحايا "حادثة النصيرات" إلى 20

كورونا

الحكومة : تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا ليرفع عدد المصابين الى 41

بينت يسمح بدخول عشرات الاف العمال لاسرائيل بشرط المبيت شهر او شهرين

13

اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ 304. ونتنياهو يعلن حالة الطوارئ في القطاع العام

بالتفاصيل .. داخلية غزة: سنفرج عن معتقلين ونمنح آخرين إجازات بيتية