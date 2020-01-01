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كورونا يوقف تصوير مسلسل "الهيبة" ويهدد باقي أعمال الدراما الرمضانية

الثلاثاء 17 مارس 2020 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا يوقف تصوير مسلسل "الهيبة" ويهدد باقي أعمال الدراما الرمضانية


وكالات / سما /

طالبت النقابات الفنية في لبنان المنتجين والفنانين بالالتزام بتوصيات ومقررات مجلس الوزراء، لاسيما ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية وبيان مجلس الدفاع الأعلى من ضرورة التعبئة العامة، بكل ما يصدر عن الهيئات الصحية والرسمية لمواجهة المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ما صدر عن وزيري الثقافة والبيئة بكل ما يتعلق بالتجمعات والحفلات، وخصوصا التوقف عن تصوير المسلسلات والبرامج حرصا على سلامة العاملين فيها.

واعتبرت النقابات أن هذه التوصيات بعض من واجبها، مؤكدة: “بهذا نرفع المسؤولية عنا، ونكون جديرين بثقة الزميلات والزملاء بنا كمسؤولين في النقابات. ومن لا يلتزم بما أوردنا يتحمل وحده مسؤولية النتائج”.

وذكرت مصادر خاصة لـ”فوشيا” أن شركة “إيغل فيلمز” كانت قد توقفت عن التصوير منذ 3 أيام، ومن المتوقع أن تتخذ قرارها النهائي بعد 4 أيام الذي يقضي إما التوقف لفترة زمنية معينة أو إكمال التصوير من خلال فريق مصغر يساعد على مواصلة العمل على أكمل وجه.

من جهته، أكد وزير السياحة اللبناني رمزي مشرفية أنه تم توقيف تصوير مسلسل “الهيبة” في منطقة البصوص اللبنانية ظهر أمس الإثنين، بعد التواصل مع الجهات المعنية.

حديث وزير السياحة جاء بعدما وجه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات بأنه هل الوقاية من فيروس كورونا لا يتضمن توقيف تصوير المسلسلات في لبنان؟ معتبرين أن الدولة طلبت عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وقالوا هل تصوير مسلسل الهيبة اليوم ضرورة؟

وهذا ما يؤكد أن شركة “الصباح إخوان” قد توقفت عن تصوير أعمالها الدرامية في لبنان في الفترة الحالية.

كما كانت شركة “المروى غروب” قد توقفت الأسبوع الماضي عن تصوير مسلسل “عشيق أمي” لحين انتهاء الأزمة الصحية المنتشرة في لبنان. وحتى شركة “اي سي ميديا” التي تنتج مسلسلي “الساحر، والنحات” قد توقفت أيضا.

والسؤال الذي يطرحه الجمهور، ما مصير المسلسلات الرمضانية هل سيكون هناك الوقت الكافي للانتهاء من التصوير؟ أم سيحرمون من الدراما الرمضانية هذا العام؟

#كورونا #مسلسل الهيبة #الدراما الرمضانية

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