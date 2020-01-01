ميزة سرية من "واتس آب" لحذف الرسائل المرسلة "ذاتيا" إلى الأبد

وكالات / سما /

تصمم "واتس آب" ميزة سرية تتيح للمستخدمين إرسال نصوص مخفية، حيث تختفي رسائل التدمير الذاتي بعد فترة مختارة، أي تمحو نفسها بنفسها من هواتف المستلمين.

ويميل محبو الخصوصية إلى استخدام "واتس آب"، لأن جميع الدردشات مشفرة، ما يحفظها في مأمن من أعين المتطفلين.

ولكن وجود عدد هائل من الرسائل النصية المتراكمة على الهواتف الأخرى، يمكن أن يخلق كابوسا للأمن السيبراني. وربما تقوم "واتس آب" بتصميم أداة "النصوص ذاتية التدمير" الجديدة هذه سرا، لهذا السبب.

وللأسف، الميزة غير متاحة بعد، ولكن اكتُشف دليل على وجودها بواسطة مدونة WABetaInfo المتخصصة.

ويتصفح الموقع كود "بيتا واتس آب"، للحصول على أدلة على الميزات الجديدة. واكتُشفت كل ميزة رئيسية تقريبا تمت إضافتها في السنوات الأخيرة بواسطة WABetaInfo.

وفي الإصدارات التجريبية من تطبيق الدردشة الأشهر عالميا، يجري إخفاء الميزة داخل إعدادات التطبيق.

ويمكن العثور عليها تحت العنوان "حذف الرسائل"، والذي يقول: "اختر المدة التي ستستمر فيها الرسائل الجديدة قبل حذفها".

وتتضمن خيارات الحد الزمني للنص ما يلي: ساعة، يوم واحد، أسبوع واحد، شهر واحد وسنة واحدة.

وبعد انتهاء المهلة، تصبح الرسالة "غير مرسلة" من أجهزة الجميع.

وفي الوقت نفسه، لن تتمكن "واتس آب" من حذف الرسائل من هاتف قُطع اتصاله بالإنترنت.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن "واتس آب" تختبر الميزات الجديدة بانتظام، ولكنها لا تصل دائما إلى الإصدار العام من التطبيق. وقد تقرر "واتس آب" أن هذه الميزة الجديدة ليست فكرة جيدة وتتخلص منها، لذا لا تشعر بالحماس الشديد حتى الآن.