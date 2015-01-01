4 لاعبين مرشحين للرحيل عن ليفربول هذا الصيف

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن هناك 4 لاعبين مرشحين للرحيل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب عدم مشاركتهم بشكل منتظم في تشكيلة المدرب يورجن كلوب.

وبات تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مجرد مسألة وقت ليس أكثر، فبمجرد استئناف البطولة بعد انحصار أزمة فيروس كورونا، سيحتاج تحقيق انتصارين فقط للفوز باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاماً، وحتى في حال تم إلغاء الموسم، فإنه بنسبة كبيرة سيتوج به بشكل تلقائي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن يورجن كلوب يعتمد على مجموعة محدد من اللاعبين، الأمر الذي يجعل مستقبل بعض اللاعبين الآخرين غامضاً في الوقت الراهن، خصوصاً أن المدرب الألماني يريد القيام بثورة في سوق الانتقالات لكي يعمق دكة البدلاء، والمنافسة على جميع الألقاب في الموسم المقبل

ديفان أوريجي

أكثر لاعب مرشح لكي نراه خارج أسوار ملعب أنفيلد رود في الصيف، حيث فشل المهاجم البلجيكي في الحصول على مقعد أساسي في خط الهجوم بتواجد محمد صلاح وساديو ماني وربيرتو فيرمينو، وسيحاول النادي استثمار أموال بيعه لإبرام صفقات جديدة، لاسيما وأنه يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

ديجان لوفرين

ارتبط لوفرين بالرحيل عن ليفربول في الصيف الماضي، لكنه قرر البقاء في النهاية، وهو يتنافس الآن مع لاعبين آخرين من أجل الحصول على مركز بجوار فيرجيل فان دايك، ويبدو أنه الخيار الأخير ليورجن كلوب الذي يفضل جوميز وماتيب عليه، وفي حال تلقى عرضاً مناسباً في الصيف، فإنه سيرحل بشكل مؤكد.

شيردان شاكيري

كان هناك آمال كبيرة بالنسبة للمهاجم السويري شاكيري عندما وصل إلى ليفربول قبل عامين، لكنه تفاجأ من الجلوس المتكرر على مقاعد البدلاء، وعلى ما يبدو أن عازم على الرحيل هذا الصيف لكي يلعب بشكل منتظم.

نابي كيتا

تعاقد ليفربول مع نابي كيتا مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، لكن اللاعب لم يظهر بالشكل الملطوب، وبات حبيساً لدكة البدلاء في ظل تألق فينالدوم وفابينيو، ومن الوارد جداً مغادرته النادي في الصيف المقبل.