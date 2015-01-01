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القلق يضرب جوارديولا بسبب ريال مدريد و كورونا!

الثلاثاء 17 مارس 2020 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القلق يضرب جوارديولا بسبب ريال مدريد و كورونا!


وكالات / سما /

تنتاب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي حالة من القلق بسبب ريال مدريد الإسباني وفيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.

و كان السيتي على وشك إقصاء ريال مدريد من دوري ابطال أوروبا بعدما فاز عليه في ميدانه في ذهاب ثمن نهائي المسابقة بهدفين لهدف.

و لكن توقفت عجلة التشامبيونزليج عن الدوران بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” خوفاً من تفشي الفيروس في مختلف البلدان الأوروبية.

ما يقلق جوارديولا في الوقت الحالي هو استعادة ريال مدريد لعدة أسلحة مهمة قد تجعل الريال منافساً أقوى في مباراة الإياب في ملعب الاتحاد عند اكمال المسابقة وفقاً لما نقلته يومية دون بالون الإسبانية.

و بعدما توقفت مسابقة دوري الابطال، أصبح الريال على مقربة من استعادة النجم البلجيكي إدين هازارد و الإسباني ماركو أسينسيو و هناك إمكانية كبيرة لمشاركتهما في اللقاء بعد تعافيهما من الإصابة.

وجود هازارد يشكل قلقاً كبيراً لجوارديولا فالإسباني يدرك قيمة اللاعب البلجيكي جيداً ويرى أنه قادر دوماً على صناعة الفارق في المباريات، و هذا الأمر لم يكن ليحدث لو أقيمت المباراة في موعدها.

#بيب جوارديولا #ريال مدريد #فيروس كورونا

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