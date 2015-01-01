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الفيفا سيطلق مبادرات للتوعية من فيروس كورونا

الثلاثاء 17 مارس 2020 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفيفا سيطلق مبادرات للتوعية من فيروس كورونا


وكالات / سما /

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الإثنين إطلاق مبادرات للتوعية من مخاطر فيروس كورونا المستجد، معتبراً أن على المسؤولين عن اللعبة الشعبيّة الأولى عالميّاً اتخاذ كلّ التدابير لمنع انتشار فيروس “كوفيد -19”.

وجاء في رسالة مفتوحة وجّهها إنفانتينو إلى مجتمع كرة القدم بكلّ مكوناته حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، “بالشراكة مع منظّمة الصحّة العالميّة، سنطلق مبادرات لبناء الوعي تهدف إلى تقديم توصيات عمليّة وخطوات للتصدّي لانتشار ( كوفيد -19)”.

ودعا رئيس الفيفا كلّ المعنيين باللعبة إلى استخدام “قوّة كرة القدم” للتوعية على سبل الوقاية من الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 6500 شخص حتى صباح الإثنين، معرباً عن ثقته بأن اللعبة ستكون حاسمة في مساعدة المجتمع على الخروج من الأزمة.

 

وأضاف قائلاً “للقيام بكلّ ما في وسعنا لحماية المشجّعين واللاعبين والمدرّبين” مضيفاً “كرة القدم يمكن أن تلعب، وأعتقد أنها ستلعب، دوراً كبيراً في مساعدة عالمنا على التعافي بمجرد أن يعود إلى طبيعته، وكلما كان ذلك أسرع كلما كان ذلك أفضل”.

وأكّد إنفانتينو أن الاتحاد سيبقى على تواصل مع جميع الشركاء المعنيين خلال هذه الفترة الصعبة، ويتطلّع إلى إيجاد حلول في الوقت المناسب بروح من التعاون، مع مراعاة مصلحة كرة القدم على جميع المستويات”.

#الفيفا #فيروس كورونا

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