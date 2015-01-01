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حماقة لاعب "البلوز" تتصدر المشهد في إنجلترا

الثلاثاء 17 مارس 2020 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماقة لاعب "البلوز" تتصدر المشهد في إنجلترا


وكالات / سما /

ضرب ماسون مونت لاعب تشيلسي، بتعليمات ناديه الإنجليزي، عرض الحائط، بعد إصابة زميله كالوم هودسون أودوي بفيروس "كورونا".

ورصدت عدسات الكاميرات، مونت وهو يلعب مع ديكلان رايس لاعب وست هام، وآخرين، في الوقت الذي كان من المفترض أن يتواجد فيه لاعب "البلوز" في عزل ذاتي.

وطالبت إدارة تشيلسي، الجهاز الفني واللاعبين بالتواجد في منازلهم وغلق ملاعب التدريب، بعد إصابة لاعب الفريق أودوي بفيروس "كورونا".

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن مونت لم يهتم بتلك التعليمات، وفضّل اللعب بجوار رايس، في الوقت الذي تقرر فيه إيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 3 أبريل المقبل خوفا من تفشي فيروس "كورونا".

#البلوز #إنجلترا

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