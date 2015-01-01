بينت يسمح بدخول عشرات الاف العمال لاسرائيل بشرط المبيت شهر او شهرين

القدس المحتلة / سما /

قرر وزير الجيش الاسرائيلي نفتالي بينيت أنه واعتبارًا من يوم غد الاربعاء ، سيمسح بدخول عمال وتجار فلسطينيين من الضفة الغربية، الى إسرائيل للعمل في مجالات حيوية فقط مثل الصحة والزراعة والتمريض والبناء بشرط ان يناموا لمدة شهر إلى شهرين تحت مسؤولية مشغليهم.

ووفقاً للقرار، لن يُسمح بدخول العمال والتجار الفلسطينيين إلا إلى قطاعات الاقتصاد الأساسية، في المجالات التالية: الصحة والزراعة والتمريض والبناء. باقي المجالات سيتم تحديدها لاحقا بموجب الحاجة.

وتقدر وزارة الجيش الإسرائيلي ان نحو 60 الف عامل فلسطيني سيسمح لهم دخول إسرائيل، مقابل 130 الف سمح لهم بالدخول حتى اليوم.

وقال بيان الوزير إن عمليات نقل البضائع ستستمر في العمل بشكل طبيعي. كما سيستمر الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين إلى المنطقة "أ" و "ب" ، وكذلك إغلاق قطاع غزة - حيث لم يتم الإبلاغ عن حالات عدوى في كورونا بعد.

وأفيد أيضا أن هذه القرارات اتخذت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي ، ووزارة الخارجية ،وبالتشاور مع وزير البناء والإسكان ووافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كل يوم ، يدخل حوالي 120،000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية. يعملون في الزراعة والبناء والصناعة والفنادق وغيرها من الوظائف. هذه قوة عاملة مهمة لاقتصاد لا غنى عنه. يقول بينت" نفس العمال الذين يحملون تصاريح عمل يعودون إلى منازلهم في الضفة الغربية يومياً وياتي ذلك للحد من نقل الفيروس وقد تسمح بإقامات غير مسبوقة لمدة شهرين لعشرات الآلاف من الفلسطينيين ".