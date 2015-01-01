نيمار يتخذ القرار النهائي بخصوص مستقبله مع باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

اتخذ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي القرار النهائي بخصوص مستقبله مع الفريق الباريسي في الفترة المقبلة.

نجم السامبا كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن باريس في الصيف الماضي و العودة من جديد لبرشلونة الإسباني الذي تركه في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

و ذكرت صحيفة أوك دياريو الإسبانية اليوم الاثنين أن نيمار قرر الرحيل عن باريس بمجرد نهاية الموسم حيث يريد اللعب بعيداً عن البارك دي برانس في السنوات المقبلة.

و أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب رفض عرضاً لتجديد عقده مع إدارة باريس في نوفمبر الماضي ما جعل النادي الفرنسي يفتح الباب لخروجه من حديقة الأمراء مقابل 150 مليون يورو.

و شددت الصحيفة الإسبانية على رغبة اللاعب ونيته في الرحيل عن باريس في الصيف المقبل علماً بأنه يرتبط مع النادي بعقد يصل لخط النهاية في صيف 2022.

و مازال يأمل برشلونة في عودة نيمار من جديد للفريق بالرغم من رحيله من الباب الضيق بدفع الشرط الجزائي في عقده مع عملاق كتالونيا قبل 3 سنوات.