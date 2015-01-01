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اصابة ممرضة أردنية قدمت من فلسطين بكورونا

الثلاثاء 17 مارس 2020 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة ممرضة أردنية قدمت من فلسطين بكورونا


وكالات

كشف المدير العام لمستشفى البشير الاردني الدكتور محمود زريقات، عن اصابة ممرضة في قسم نسائية جراحة عظام سيدات من ممرضات المستشفى بفيروس كورونا المستجد بعد عودتها قبل ٥ ايام من زيارة امضتها في فلسطين .
وقال زريقات لموقع "رؤيا" الاردني إنه وفور ظهور اعراض الاصابة عليها، تم أخذ مسحة منها جاءت ايجابية، حيث تم وضعها على الفور بالعزل الصحي كما تم تطبيق الاجراء المعمول به مباشرة حيث جرى اغلاق قسم العظام والحجر الصحي على جميع الموظفين والاطباء والممرضين والممرضات التي خالطتهم الممرضه الاصابة لمدة ١٤ يوم .
واضاف انه جرى فحص المرضى ايضا في القسم وكل من خالطته من المرضى وتم تطبيق الحجر الصحي على المرضى لمدة ١٤ يوم حتى لو كان قد انهى علاجه وموصى من الاطباء بخروجه .
واكد زريقات ان الوضع الصحي جيد ومستقر وتم عزلها بالعزل الصحي لحين شفائها التام من الاصابة ويطبق عليها بروتوكول معاملة المريض بعزلها داخل غرفة مخصصة بالعزل وتخضع للزيارات الطبية وتحت اشراف طبي متواصل .
وقال ان فريقا مخصص للاستقصاء الوبائي توجه اليوم الى منزل عائلتها ولكل من خالطها فور عودتها من السفر وسيخضع كل من خالطها للحجر الصحي ١٤ يوم حيث سيتم اخذ العينات في موعدها المحدد.
واوضح ان الفريق سياخذ تلك المسحات للعينات ليس اليوم وانما في اليوم المخصص مفصلا ان العينة لن تكون دقيقة لكون الوقت مبكر لظهور العلامات المخبرية لفحص كوفيد ١٩ .
واكد زريقات ان المستشفى اخذ كافة الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع عاملين ومرضى ومراجعين.
وتاتي حالة اصابة الممرضة من ضمن الحالات ال ٣٣ التي اعلن عن اصابتها في وقت سابق.

#ممرضة #كورونا #الاردن #فلسطين

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