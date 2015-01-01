الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة بينهم مدير نادي الأسير في القدس

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء سبعة مواطنين من الضفة، بينهم مدير نادي الأسير في القدس.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من بلدتي عورتا وبيتا في نابلس وهما: مجاهد ضرار عواد، وسامح بركات.

ومن قلقيلية اعتقل الاحتلال مواطنين آخرين وهما: نيبال علي قرعان (18 عاماً)، ورأفت دويري (25 عاماً)، ومن بلدة دورا اُعتقل أيوب خضر المسالمة، من بلدة بيت ريما أنس حسن البرغوثي.

يُضاف إلى المعتقلين مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس.

يُشار إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت بالأمس ثمانية شبان من القدس وذلك خلال قيامهم بأعمال تطوعية، تتمثل بتعقيم بعض المرافق العامة، وجرى الإفراج عنهم بشروط منها الحبس المنزلي، وعدم التواصل مع بعضهم البعض لمدة (15) يوماً، والتوقيع على كفالة.