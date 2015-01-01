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الاحتلال يقرر توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء دون تحديد جلسة للمحكمة

الثلاثاء 17 مارس 2020 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا يتضمن توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء في منازل المواطنين، دون تحديد موعد جلسة في المحكمة من أجل المتابعة القانونية.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية : إن هذا القرار ينص على عدم استقبال المراجعين من المواطنين، مع التأكيد على قيامهم بعمل مخطط مساحة على إخراج القيد القديم، مع ابلاغ ما يسمى "الإدارة المدنية" بأن الأمور جاهزة بوضع المخططات في صناديق خاصة بها، مع عدم الجلوس مع المواطنين.

وأشار بريجية إلى أن هذا إجراء غير قانوني ومخالف القانون الدولي، وأن الاحتلال يستغل الظروف بشكل عنصري.

#الاحتلال

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