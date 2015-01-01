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النائب العام يحذر المواطنين من مخالفة إجراءات الحجر والعزل الصحي

الثلاثاء 17 مارس 2020 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يحذر المواطنين من مخالفة إجراءات الحجر والعزل الصحي


رام الله / سما /

دعا النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مساء أمس الاثنين، المواطنين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وجهات الاختصاص فيما يتعلق بإجراءات الحجر والعزل الصحي لمواجهة كورونا (كوفيد-19)، موضحاً أن أي مخالفة تقع تحت طائلة المسائلة القانونية.

وحذر النائب العام كل من يخالف إجراءات الحجر أو العزل الصحي بتعريض نفسه للملاحقة القانونية والمسائلة الجزائية، وفق ما تقتضيه حالة الطوارئ و أحكام قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 وتعديلاته الواردة في الفصل الثالث، واستناداً لأحكام المادة 81 والتي تنص على" انه يعاقب كم من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين.

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