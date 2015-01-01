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مسؤولون إسرائيليون: لم يكن هناك خيار سوى حالة الطوارئ

الثلاثاء 17 مارس 2020 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون إسرائيليون: لم يكن هناك خيار سوى حالة الطوارئ


القدس المحتلة / سما /

علق مسؤولون كبار في وزارة العدل على انتقادات عضو الكنيست من حزب أزرق أبيض غابي أشكنازي للوائح الطوارئ الجديدة التي تشمل الفحص عبر الهواتف لمرضى كورونا.

 

وقال المسؤولون وفق القناة 7 العبرية، "لم يكن هناك خيار سوى حالة الطوارئ، وأصرت وزارة الصحة على أن يكون في الليل لأنه من المستحيل انتظاره غدا".

 

وبعد إعلان الطوارئ فإنه يسمح لجهاز الأمن العام الشاباك، بتعقب هواتف مرضى الكورونا في البلاد، والمتواجدين بمحيطهم، وأفراد عائلاتهم.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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