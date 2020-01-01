45 مليار شيكل خسائر "إسرائيل" بفعل "كورونا"

القدس المحتلة / سما /

تشير تقديرات إسرائيلية، نشرت الليلة الماضية، إلى أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي وصلت أو ستصل في غضون أيام إلى 45 مليار شيكل، بفعل انتشار فيروس كورونا.

وبحسب تلك التقديرات التي أعدها مختصون بالشأن الاقتصادي في إسرائيل، فإن الإجراءات المتبعة والتي أعلن عنها أيضًا الليلة الماضية بشأن خفض عمل القطاع الخاص بـ 70%، وإعلان حالة الطوارئ في القطاع العام، ستزيد من الخسائر الاقتصادية.

وأشار المختصون - كما نقلت قناة 12 العبرية عنهم - إلى وجود انخفاض في قيمة الناتج المحلي، وكذلك العالمي الذي يؤثر على إسرائيل أيضًا.

وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية، فإن انتشار فيروس كورونا، وتأثيراته على الاقتصاد المحلي والعالمي، سيعني أن هناك خسائر اقتصادية أكبر بكثير من المتوقعة.