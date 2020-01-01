خلال حديثها عن كورونا .. سقوط مذيعة لبنانية على الهواء (فيديو)

وكالات

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا للحظة سقوط مراسلة قناة الجديد اللبنانية، راشيل الحسيني، على الهواء، خلال حديثها عن إجراءات اتخذتها السلطات على معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا.



وأصيب طاقم القناة بالارتباك بعد سقوط المذيعة، فيما شوهد عدد من عناصر الأمن اللبناني يهرعون لإسعاف المراسلة بعد سقوطها على الأرض.



وأشار نشطاء عبر تويتر إلى أن المراسلة ربما تكون مصابة بفيروس كورونا، لكن القناة قالت في بيان عبر صفحتها الرسمية، إن راشيل، "ليس لديها أي عارض من أعراض فيروس كورونا".



وقالت القناة إن المراسلة تعرضت لوعكة صحية، بعد شعورها بدوار وانخفاض في ضغط الدم. لافتة إلى أنها تلقت العلاج عند المعبر الحدودي، ولم تكن حرارتها مرتفعة، وكانت تعاني الإرهاق.



لكنها أشارت إلى أن طاقم العمل معها سيعزل لمدة 18 ساعة بانتظار ظهور نتيجة الفحوصات.