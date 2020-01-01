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منخفض جوي مصحوب بأجواء باردة هذا اليوم

الثلاثاء 17 مارس 2020 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي مصحوب بأجواء باردة هذا اليوم


رام الله / سما /

تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة ومغبراً احياناً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

أما هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم و شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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