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الرجوب يتضامن مع اللجان الأولمبية والرياضيين حول العالم في مواجهة "كورونا"

الإثنين 16 مارس 2020 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يتضامن مع اللجان الأولمبية والرياضيين حول العالم في مواجهة "كورونا"


رام الله / سما /

أرسل رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، اليوم الإثنين، رسالة تضامن إلى مختلف اللجان الأولمبية الوطنية، خاصة في الدول التي تعاني من تفشي فيروس "كورونا" الذي بات تحديا عالميا، وما نتج عنه من آثار سلبية عديدة وصلت للقطاع الرياضي.

وقال الرجوب، في رسالته التضامنية، "فلسطين وأسرتها الرياضية تؤكد تضامنها ومساندتها لكم، وتتمنى لكم ولشعبكم السلامة، بالشجاعة والصبر والإيمان نتحدى هذا الوباء الخبيث وسننتصر سوياً".

وأشار إلى أن القطاع الرياضي، اتخذ قرارا مسؤولا بتجميد الأنشطة إلى حين الانتهاء من الأزمة حفاظا على سلامة الرياضيين والجماهير، مؤكدا أن فيروس كوفيد 19 المعروف باسم "كورونا" لن يهزم إرادة الحياة.

وأشاد الرجوب بجهود جمهورية الصين الشعبية الصديقة التي استطاعت أن تنتصر على الوباء وتحد من انتشاره، بالتوازي مع تقديم الرعاية الصحية للمصابين الذين تماثل أغلبيتهم للشفاء.

وأدى فيروس "كورونا" إلى توقف النشاطات الرياضية الوطنية والقارية والدولية، في جميع الألعاب، خاصة مع إصابة بعض الرياضيين الذين تتمنى لهم اللجنة الأولمبية الفلسطينية الشفاء والسلامة.

#جبريل الرجوب #اللجنة الأولمبية #كورونا

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