هكذا استفادت الصناعات الأمنية الإسرائيلية من الاتفاق مع السودان

القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة الطيران LATAM أن الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى أمريكا اللاتينية ستستغرق وقتا أقل بساعتين لكلا الاتجاهين.



ووفقا لموقع "إسرائيل ديفنس"، فإن الحديث يدور عن خطة أشرف عليها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتقصير وقت الطيران من إسرائيل إلى أسواق أمريكا الجنوبية، حيث جاء ذلك بعد الاتفاق مع السودان التي سمحت بمرور الطائرات الإسرائيلية من فوق الأجواء السودانية.



يشار إلى أن الحديث يدور عن خطة هدفها انعاش الصناعات الأمنية الإسرائيلية، حيث إن تقصير المسافة من إسرائيل إلى الأسواق الأمنية في أمريكا الجنوبية سيشع الصناعات الأمنية الإسرائيلية.