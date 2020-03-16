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موسكو: واشنطن تقف خلف ارتفاع ضحايا كورونا في ايران

الإثنين 16 مارس 2020 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: واشنطن تقف خلف ارتفاع ضحايا كورونا في ايران


موسكو /سما/

أكدت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس عقوبات لا انسانية ضد ايران، بشكل متعمد لعرقلة جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وكانت ايران قد أعلنت أن العقوبات الأمريكية على شراء الأدوية والعقاقير ومنعها من دخول إيران تشكل عائقاً على مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن السبب في ارتفاع عدد ضحايا كورونا في ايران يعود الى الجهود الأمريكية المتعمدة والمقصودة لعرقله مكافحته في إيران. وأن ملايين الإيرانيين لم يعد لديهم إمكانية شراء الأدوية اللازمة.

ودعت روسيا الولايات المتحدة إلى رفع عقوباتها عن إيران فورا، مؤكدة أن "زمن الوباء العالمي ليس مناسبا لتصفية الحسابات الجيوسياسية، وخاصة أنها لا أساس لها، بل مفتعلة من قبل واشنطن بهدف تلبية طموحاتها".

يشار إلى أن فيروس كورونا في إيران حصد أرواح العشرات وأصاب الآلاف في فترة وجيزة.

#روسيا #واشنطن #ايران #كورونا

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