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ترامب: أسوأ فيروس في العالم قد ينتهي بحلول يوليو أو أغسطس

الإثنين 16 مارس 2020 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: أسوأ فيروس في العالم قد ينتهي بحلول يوليو أو أغسطس


واشنطن /سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب :" إن الولايات المتحدة بدأت بتطوير لقاح وعقاقير للتخفيف من أعراض فيروس كورونا، وأن الاختبارات بدأت فعلياً، والنتائج واعدة.

تأتي تصريحات ترامب، بعد الكشف عن إغراءات مالية كبيرة لألمانيا، التي أعلنت أنها اقتربت من انتاج لقاح للفيروس، بأن يتم الانتاج فقط للولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة الفيروس. وقوبل طلبه بالرفض.

ودعا ترامب مساء اليوم، الأمريكيين لتعليق الاجتماع في محافل تحشد 10 أشخاص وأكثر، والامتناع عن السفر وتناول الطعام بالمطاعم.

وفي رسالة طمأنة للأمريكيين قال ترامب إن "أسوأ فيروس في العالم قد ينتهي بحلول يوليو أو أغسطس أو بعد ذلك".

وأكد ترامب أن إدارته سوف تطبق على مدار الأسبوعين المقبلين تعليمات صارمة لمواجهة كورونا.

#ترامب #كورونا #الولايات المتحدة #لقاح كورونا #فيروس

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