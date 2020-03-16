البدء بتجهيز مستشفى الخدمات العسكرية في نابلس كمركز للعلاج من "كورونا"

نابلس / سما /

قالت اللجنة العليا للطواريء في محافظة نابلس، انها وبناء على تطورات الوضع العام، وظهور إصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظة طولكرم، فقد اتخذت التدابير اللازمة والاجراءات السريعة للتقليل من الاختلاط بين المواطنين وتقنين الحركة وعدم التجمع الا للضرورة، كما شرعت بتجهيز مستشفى الخدمات العسكرية كمركز للعلاج في حال ظهور أي إصابات بهذا الفايروس.

ودعت اللجنة كافة المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة او التنفسية لاخذ الحيطة والحذر وعدم الاختلاط والحركة والتواجد في أماكن التجمعات وغيرها من الأماكن.

وطمأنت لجنة الطوارئ الاهالي بانه لم تظهر حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا في محافظة نابلس، موضحة أن مركز الفرز والفحص في المحافظة قد استقبل اليوم الاثنين 59 شخصا، وأن هناك 170 حالة منذ بداية حالة الطوارئ قد جاءت فحوصاتها سليمة وتمكث في الحجر المنزلي في سبيل التأكد من سلامتهم والاطمئنان عليهم، مشددة على ضرورة التزامهم بالبقاء في المنزل حرصا على سلامتهم وسلامة ابناء المحافظة.

وكانت اللجنة قد تابعت اليوم كافة الاجراءات والقرارات التي اخذتها منذ بداية حالة الطوارئ، كما تفقدت أسواق المدينة نابلس واطلعت على مدى التزام المواطنين والتجار بالتوجيهات والتعليمات.