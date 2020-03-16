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مسؤول إسرائيلي: سنصل قريبا إلى 100 مريض كورونا يوميا

الإثنين 16 مارس 2020 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: سنصل قريبا إلى 100 مريض كورونا يوميا


القدس المحتلة / سما /

كشف نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور إيتامار غروتو، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي انه يقدر أنه سيصل قريبا إلى وضع يتم فيه اكتشاف حوالي 100 مريض جديد يتم تشخيصهم يوميا.

وأضاف ان الوزارة تنظر في وقف نشاط النقل العام والمواصلات، باستثناء الخطوط الأساسية. في اليوم الأخير، تمت إضافة 37 مريضا إضافيا إلى عدد المصابين بفيروس كورونا، ويبلغ العدد الإجمالي حاليا 255 في إسرائيل. بحسب موقع i24 الاسرائيلي.

وبحسب البروفيسور غروتو، تعتقد وزارة الصحة أن هناك مجالا لتوسيع القيود الحالية وتقليل جميع الأنشطة باستثناء الخدمات الطارئة. وتحدث البروفيسور غروتو عن إمكانية حظر عام للسكان الإسرائيليين، قائلا "لا أعرف بالضبط كم سيستغرق ذلك". مضيفا "نقدّر ما بين أربعة وخمسة أيام سنضطر إلى إجراء تقييم يومي للحالة وإلى اين سنتجه".

وتابع "إذا تقرر الحظر، فإننا في المرحلة الأولى سنطلب من جميع السكان عدم المغادرة". قد نحتاج إلى إخبار المسنين والمرضى المعرضين للخطر بعدم مغادرة منازلهم وقد نحتاج إلى إعادتهم إلى منازلهم". وفي الوقت نفسه، فإن وزارة الصحة الاسرائيلية تدرس إمكانية لاستيعاب المرضى القاصرين الذين قد يبقون في عزلة لأسباب طبية أو اجتماعية داخل الفنادق.

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