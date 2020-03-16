محافظة القدس تتسلم "منتجع النبالي الفندقي" كمركز للحجر الصحي

القدس المحتلة / سما /

تسلمت محافظة القدس، اليوم الاثنين، منتجع النبالي الفندقي كمركز للحجر الصحي للمشتبه باصابتهم بفيروس "كورونا".

وأعرب نائب محافظ القدس عبد الله صيام، عن شكره وتقديره لرجل الاعمال المقدسي، رئيس بلدية بيرنبالا، بهجت النبالي، على تبرعه السخي "بمنتجع النبالي الفندقي" في بلدة بيرنبالا كمركز تستخدمه محافظة القدس للحجر الصحي.

وأشار صيام الذي تسلم المبنى صباح اليوم برفقة مدير عام صحة القدس الدكتور زياد شقير، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، الى حجم الفائدة التي ستعود على السلامة العامة لأبناء العاصمة المحتلة والمجتمع بأسره من هذا التبرع السخي الذي سيسهل تنفيذ الخطة الصحية التي أمر باعدادها السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وتقوم على تنفيذها الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، لافتا الى أن المنتجع الفندقي الذي يضم 16 غرفة، اضافة الى طابق إضافي، سيكون اللبنة الأولى لأماكن أخرى تسعى محافظة القدس بتعليمات وتوجيهات المحافظ عدنان غيث، للحصول عليها في ارجاء القدس المحتلة للحد من انتشار هذا الوباء .

واوضح أنه سيعمل على توفير البيئة الملائمة للشفاء ويخفف من الأعباء على المجتمع، وفي الوقت نفسه يعزز من ثقافة التبرع الخاص لاجل المصلحة العامة .

بدوره اوضح رجل الأعمال بهجت النبالي، أن فكرة التبرع تأتي في اطار المساهمة المجتمعية لأجل المصلحة العامة والمشاركة في الأزمات التي تعصف بابناء شعبنا، وآخرها فيروس "كورونا"، موضحا أنه واجب وطني، وعلى كل فلسطيني العمل على تسهيل الطريق أمام طواقمنا الفاعلة والعاملة على حصر الوباء والحد من انتشاره وصولا الى القضاء عليه .