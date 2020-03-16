"فتح" تطالب الصحة العالمية التدخل لمنع تصرفات الاحتلال في القدس

رام الله / سما /

حملت حركة فتح إسرائيل المسؤولية الكاملة حول إصابة أي فلسطيني في القدس بفيروس كورونا بعد اعتقالها ومنعها للشباب من مكافحة الفيروس، من خلال التطهير والتعقيم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت "فتح" في بيان، مساء اليوم الاثنين، على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها أسامه القواسمي: إن إقدام سلطات الإحتلال على إعتقال الفلسطينين في القدس إنما يدل على الاستهتار الكامل بحياة الفلسطينيين، وعلى عدم الاكتراث بانتشار الفيروس في أوساط الفلسطينيين، ولا يوجد أي تفسير إلا أن إسرائيل وفي ظل تظافر الجهود العالمية لمحاربة الفيروس، تصر على عقلية الاحتلال والاعتقال وعدم المسؤولية القانونية والأخلاقية

وطالب منظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري لمنع مثل هذه التصرفات الإسرائيلية الإحتلالية القمعية، والتي تتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.