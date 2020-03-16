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وزير المالية الإسرائيلي يرفض الطلب الفلسطيني بالإفراج عن الأموال لمواجهة كورونا

الإثنين 16 مارس 2020 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير المالية الإسرائيلي يرفض الطلب الفلسطيني بالإفراج عن الأموال لمواجهة كورونا


القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل أعلام عبرية، ان الطلب الفلسطيني بالإفراج عن كامل المبالغ المحتجزة لدى الطرف الإسرائيلي منذ العام المنصرم قوبل بالرفض.

وكتب باراك رافيد الصحفي في القناة 13 العبرية عبر "توتير"، " متابعة للقاء الذي جمع وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون ونظيره وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اليوم فقد رفض كحلون الطلب الفلسطيني بتحويل الأموال التي اقتطعتها اسرائيل، من ايرادات المقاصة بدل مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، وذلك حتى تتمكن السلطة من مواجهة تبعات انتشار وباء الكورونا".

وطالب وزير المالية الفلسطيني د. شكري بشارة، يوم الإثنين، بالإفراج عن كامل المبالغ المحتجزة لدى الطرف الإسرائيلي منذ العام المنصرم، كضرورة قصوى في ظل الظروف الراهنة.

وأكد بشارة، خلال لقائه مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، لبحث المعطيات الاقتصادية في ظل تفشي فيروس "كورونا"، أن المبالغ المحتجزة هي حق للشعب الفلسطيني، وستساهم في مساعدة الخزينة في تبني الإجراءات الصحية الفضلى لمواجهة هذا التحدي.



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#موشيه كحلون #اسرائيل #شكري بشارة #المالية #اموال المقاصة #كورونا #السلطة الفلسطينية
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