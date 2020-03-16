  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي: انتشار كورونا خفض من التهديدات ضد إسرائيل

الإثنين 16 مارس 2020 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: انتشار كورونا خفض من التهديدات ضد إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هادي زيلبرمان اليوم الإثنين "إن انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة خفض من النشاط العدائي ضد إسرائيل".
 
وأضاف وفق القناة 7 العبرية: "لقد تضررت بشدة بعض الدول المعادية من الوباء ونتيجة لذلك انخفضت التهديدات".
 
وفي شأن آخر، بيّن أن الجيش لديه 3700 جندي في العزل، بما في ذلك كبار الضباط.
 
ولفت إلى أن التجنيد مستمر كما هو مخطط له، باستثناء الذين في الحبس الانفرادي، وبعد انتهاء 14 يوماً من العزل الانفرادي، سيتم تجنيدهم أما المرضى بالفيروس فسيتم رفضهم.

#الجيش الإسرائيلي #كورونا #اسرائيل #تهديدات

الأكثر قراءة اليوم

بيان مُسرب لوزيرة الصحة يحذر من احتمال إصابة أعداد كبيرة بـ"كورونا" خاصة بين العمال

الحجر على 51 مسافراً وصلوا غزة ومتظاهرون يحتجون والداخلية توضح

هارتس : كيف تحتاط وتستعد إسرائيل لاحتمال انتشار “كورونا” في قطاع غزة؟

الصحة بغزة : عليك إجراء فحص كورونا في هذه الحالة

"الغارديان" تفجّر مفاجأة : 19 ألف إصابة بكورونا في مصر

اسعار العملات مقابل الشيكل

تقرير اسرائيلي : النظام الصحي سينهار في الدولة وسنتحول الى ايطاليا ثانية خلال اسبوعين

الأخبار الرئيسية

حجر

غزة: احد الخاضعين للحجر الطبي لـ"سما": المكان كارثة طبية وليس له علاقة بالحجر وتم الاتفاق على اضراب شامل!

اوقاف غزة: لا صلاة جماعة للمتخوفين من الإصابة بفيروس كورونا

860x484 - 2020-03-16T174358.951

الكنيست الجديد يؤدي اليمين وليبرمان يُقدم مشروع قانون للإطاحة بنتنياهو

الشرطة الفلسطينية تصدر بيان بخصوص المصاب الثاني بفيروس كورونا في طولكرم

الصحة الاسرائيلية تتراجع بشأن معطيات ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ344.. وتطالب بإغلاق شامل