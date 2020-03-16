الجيش الإسرائيلي: انتشار كورونا خفض من التهديدات ضد إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هادي زيلبرمان اليوم الإثنين "إن انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة خفض من النشاط العدائي ضد إسرائيل".



وأضاف وفق القناة 7 العبرية: "لقد تضررت بشدة بعض الدول المعادية من الوباء ونتيجة لذلك انخفضت التهديدات".



وفي شأن آخر، بيّن أن الجيش لديه 3700 جندي في العزل، بما في ذلك كبار الضباط.



ولفت إلى أن التجنيد مستمر كما هو مخطط له، باستثناء الذين في الحبس الانفرادي، وبعد انتهاء 14 يوماً من العزل الانفرادي، سيتم تجنيدهم أما المرضى بالفيروس فسيتم رفضهم.