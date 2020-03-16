الاونروا تعلن اسماء المدارس المخصصة بغزة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي

أعلن المستشار الإعلامي للاونروا عدنان ابو حسنه مساء اليوم أسماء المدارس التي يتوجب على من يعانون من أمراض الجهاز التنفسي بغزة أن يتوجهوا إليها وهي :
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اسم العيادة
اسم مدرسة
البعد عن العيادة/ متر
1
خانيونس
مدرسة خانيونس الإعدادية "ج"
150
2
رفح
مدرسة بنات رفح الإعدادية "أ"
300
3
اليابانية
مدرسة بنات خانيونس الإعدادية الجديدة للبنات
300
4
الشابورة
بنات رفح الإعدادية "د"
40
5
تل السلطان
مدرسة بنات المدينة المنورة الإبتدائية
500
6
معن
بنات معن الاعدادية
50
7
بيت حانون
مدرسة ذكور بيت حانون الإبتدائية "أ" "ب"
50
8
جباليا
مدرسة حفصة الإبتدائية
200
9
الفاخورة
مدرسة بنات جباليا الإبتدائية "هـ"
50
10
الشاطئ
مدرسة ذكور الشاطئ الإعدادية "أ"
5
11
الرمال
مدرسة غزة الجديدة "ج" "د"
300
12
النصيرات
مدرسة بنات النصيرات الإعدادية "أ"
100
13
غزة المدينة
مدرسة ذكور الشجاعية الإعدادية "أ" "ج"
300
14
البريج
مدرسة بنات البريج الإعدادية "ب"
300
15
نصيرات الغربية
مدرسة بنات النصيرات الإبتدائية "أ"
20
16
المغازي
مدرسة ذكور المغازي الإعدادية "أ"
3
17
دير البلح
مدرسة ذكور دير البلح الابتدائية "أ"
150