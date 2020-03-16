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الاونروا تعلن اسماء المدارس المخصصة بغزة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي

الإثنين 16 مارس 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا تعلن اسماء المدارس المخصصة بغزة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي


غزة/سما/

أعلن المستشار الإعلامي للاونروا عدنان ابو حسنه مساء اليوم أسماء المدارس التي يتوجب على من يعانون من أمراض الجهاز التنفسي بغزة أن يتوجهوا إليها وهي : 

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اسم العيادة

اسم مدرسة

البعد عن العيادة/ متر

1

خانيونس

مدرسة خانيونس الإعدادية "ج"

150

2

رفح

مدرسة بنات رفح الإعدادية "أ"

300

3

اليابانية

مدرسة بنات خانيونس الإعدادية الجديدة للبنات

300

4

الشابورة

بنات رفح الإعدادية "د"

40

5

تل السلطان

مدرسة بنات المدينة المنورة الإبتدائية

500

6

معن

بنات معن الاعدادية

50

7

بيت حانون

مدرسة ذكور بيت حانون الإبتدائية "أ" "ب"

50

8

جباليا

مدرسة حفصة الإبتدائية

200

9

الفاخورة

مدرسة بنات جباليا الإبتدائية "هـ"

50

10

الشاطئ

مدرسة ذكور الشاطئ الإعدادية "أ"

5

11

الرمال

مدرسة غزة الجديدة "ج" "د"

300

12

النصيرات

مدرسة بنات النصيرات الإعدادية "أ"

100

13

غزة المدينة

مدرسة ذكور الشجاعية الإعدادية "أ" "ج"

300

14

البريج

مدرسة بنات البريج الإعدادية "ب"

300

15

نصيرات الغربية

مدرسة بنات النصيرات الإبتدائية "أ"

20

16

المغازي

مدرسة ذكور المغازي الإعدادية "أ"

3

17

دير البلح

مدرسة ذكور دير البلح الابتدائية "أ"

150

 

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