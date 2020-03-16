إغلاق 50 موقعاً ترفيهياً ورياضياً في ريف نابلس لمنع التجمعات

نابلس / سما /

أغلقت الشرطة، اليوم الإثنين، 50 محلاً من المقاهي وصالات الالعاب (Xbox) وصالات بلياردو والنوادي الرياضية في ريف محافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن اغلاق هذه المحلات جاء ضمن الظروف التي تشهدها البلاد وتماشياً مع حالة الطوارئ، واستناداً لسلسلة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أن هذه الإجراءات جاءت حرصاً من الشرطة على سلامة المواطنين والتزاماً منها بالحفاظ على حياتهم والوقاية من انتشار فايروس كورونا في المحافظة ومتابعة هذه المحلات خوفاً من التجمع والاكتظاظ.

وناشدت الشرطة أصحاب المقاهي وصالات ألعاب الأطفال والمحلات التجارية بضرورة التعاون في سبيل تحصين المجتمع الفلسطيني من الفيروس والمساهمة في الحد من انتشاره.