تحويل فندق جراند بارك مركزا للحجر الصحي

رام الله / سما /

تسلّمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنّام ومدير الصحة في المحافظة وائل الشيخ، اليوم الاثنين، فندق "جراند بارك" في مدينة رام الله، لتحويله إلى مركز للعناية الاحترازية من فيروس كورونا إذا لزم الأمر.

وقالت غنّام "إن مبادرة صندوق الاستثمار تشكّل دعماً كبيراً للجهود التي تبذلها المؤسسات والأجهزة المختصّة في إطار سعيها المتواصل والاستعداد للحد من انتشار الوباء في فلسطين".

وأوضحت أن "هذا إجراء احترازي واستعدادي وسيتم استخدامه حال حدوث أي طارئ، أو الحاجة إلى العناية الصحية بحسب ما تقرر الجهات المخوّلة، وعلى رأسها وزارة الصحّة".

وأضافت "نثمّن عالياً روح المبادرة لدى صندوق الاستثمار الفلسطيني، ممثلا برئيس مجلس الإدارة محمد مصطفى، والتي تأتي لتؤكد أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية تضع كافة مقدرات شعبنا لمواجهة هذا الوباء العالمي".

وأكدت غنام أن محافظة رام الله والبيرة خالية من أي إصابات بفيروس كورونا، وأن كافة الاجراءات المتخذه هي احترازية.