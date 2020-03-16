  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحويل فندق جراند بارك مركزا للحجر الصحي

الإثنين 16 مارس 2020 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحويل فندق جراند بارك مركزا للحجر الصحي


رام الله / سما /

 تسلّمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنّام ومدير الصحة في المحافظة وائل الشيخ، اليوم الاثنين، فندق "جراند بارك" في مدينة رام الله، لتحويله إلى مركز للعناية الاحترازية من فيروس كورونا إذا لزم الأمر.

وقالت غنّام "إن مبادرة صندوق الاستثمار تشكّل دعماً كبيراً للجهود التي تبذلها المؤسسات والأجهزة المختصّة في إطار سعيها المتواصل والاستعداد للحد من انتشار الوباء في فلسطين".

وأوضحت أن "هذا إجراء احترازي واستعدادي وسيتم استخدامه حال حدوث أي طارئ، أو الحاجة إلى العناية الصحية بحسب ما تقرر الجهات المخوّلة، وعلى رأسها وزارة الصحّة".

وأضافت "نثمّن عالياً روح المبادرة لدى صندوق الاستثمار الفلسطيني، ممثلا برئيس مجلس الإدارة محمد مصطفى، والتي تأتي لتؤكد أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية تضع كافة مقدرات شعبنا لمواجهة هذا الوباء العالمي".

وأكدت غنام أن محافظة رام الله والبيرة خالية من أي إصابات بفيروس كورونا، وأن كافة الاجراءات المتخذه هي احترازية.

#رام الله #ليلى غنام #الحجر الصحي #كورونا #فلسطين #فندق جراند بارك

الأكثر قراءة اليوم

بيان مُسرب لوزيرة الصحة يحذر من احتمال إصابة أعداد كبيرة بـ"كورونا" خاصة بين العمال

الحجر على 51 مسافراً وصلوا غزة ومتظاهرون يحتجون والداخلية توضح

"الميزان" ينشر تفاصيل اعتداء مسلحين على محامٍ بغزة

هارتس : كيف تحتاط وتستعد إسرائيل لاحتمال انتشار “كورونا” في قطاع غزة؟

بعد حصوله على توصية 61 نائبا.. الرئيس الإسرائيلي يقرر تكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة

الصحة بغزة : عليك إجراء فحص كورونا في هذه الحالة

"الغارديان" تفجّر مفاجأة : 19 ألف إصابة بكورونا في مصر

الأخبار الرئيسية

اوقاف غزة: لا صلاة جماعة للمتخوفين من الإصابة بفيروس كورونا

860x484 - 2020-03-16T174358.951

الكنيست الجديد يؤدي اليمين وليبرمان يُقدم مشروع قانون للإطاحة بنتنياهو

الشرطة الفلسطينية تصدر بيان بخصوص المصاب الثاني بفيروس كورونا في طولكرم

الصحة الاسرائيلية تتراجع بشأن معطيات ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ344.. وتطالب بإغلاق شامل

تقرير اسرائيلي : النظام الصحي سينهار في الدولة وسنتحول الى ايطاليا ثانية خلال اسبوعين