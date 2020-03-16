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6500 رحلة جوية إسرائيلية أُلغيت وخسائر أولية بمليار شيكل

الإثنين 16 مارس 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
6500 رحلة جوية إسرائيلية أُلغيت وخسائر أولية بمليار شيكل


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت هيئة المطارات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن 6500 رحلة جوية ألغيت منذ بدء الأزمة الحالية في منتصف شباط الماضي، وحتى هذا اليوم.

وأوضحت أن 34 شركة طيران من دول مختلفة تعمل حاليًا بالحد الأدنى في "مطار بن غوريون"، حيث وصل انخفاض النشاط داخل المطار لما يزيد على 60% عن وضعه الطبيعي.

وانفخض عدد المسافرين بنحو مليون ونصف، وسط توقعات بزيادة الأعداد على مختلف الأصعدة.

وأشارت إلى أن الخسائر الأولية لإغلاق المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية التي تضررت بها هيئة المطارات وصلت مبدئيًا إلى مليار شيكل، وسط توقعات أن تصل إلى 8 مليارات شيكل.

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