الشرطة الفلسطينية تصدر بيان بخصوص المصاب الثاني بفيروس كورونا في طولكرم

طولكرم / سما /

أصدرت الشرطة الفلسطينية، بيانًا صحفيا، بشأن حجر المصاب الثاني بفيروس (كورونا) في طولكرم.



وقالت الشرطة، في بيان مقتضب وصل سما الاخبارية نسخة عنه: "قمنا بتأمين مكان الحجر الصحي للمصاب الثاني بفيروس (كورونا) في طولكرم".



وأوضجت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة قامت بالاستعدادات اللازمة لتأمين مكان حجر أحد المصابين بفيروس (كورونا) وأخذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس من المصاب إلى المواطنين والحفاظ على سلامتهم.



وأضافت أن هذا الإجراء كان للتأكد من بقاء المصاب في الحجر الصحي.







