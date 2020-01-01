  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة الفلسطينية تصدر بيان بخصوص المصاب الثاني بفيروس كورونا في طولكرم

الإثنين 16 مارس 2020 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفلسطينية تصدر بيان بخصوص المصاب الثاني بفيروس كورونا في طولكرم


طولكرم / سما /

أصدرت الشرطة الفلسطينية، بيانًا صحفيا، بشأن حجر المصاب الثاني بفيروس (كورونا) في طولكرم.

وقالت الشرطة، في بيان مقتضب وصل سما الاخبارية نسخة عنه: "قمنا بتأمين مكان الحجر الصحي للمصاب الثاني بفيروس (كورونا) في طولكرم".

وأوضجت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة قامت بالاستعدادات اللازمة لتأمين مكان حجر أحد المصابين بفيروس (كورونا) وأخذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس من المصاب إلى المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وأضافت أن هذا الإجراء كان للتأكد من بقاء المصاب في الحجر الصحي.



 

#الشرطة الفلسطينية #كورونا #طولكرم #اجراءات

الأكثر قراءة اليوم

بيان مُسرب لوزيرة الصحة يحذر من احتمال إصابة أعداد كبيرة بـ"كورونا" خاصة بين العمال

الحجر على 51 مسافراً وصلوا غزة ومتظاهرون يحتجون والداخلية توضح

"الميزان" ينشر تفاصيل اعتداء مسلحين على محامٍ بغزة

هارتس : كيف تحتاط وتستعد إسرائيل لاحتمال انتشار “كورونا” في قطاع غزة؟

بعد حصوله على توصية 61 نائبا.. الرئيس الإسرائيلي يقرر تكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة

سلطة النقد تحذر البنوك وتقرر تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين لأربعة أشهر قابلة للتمديد

الصحة بغزة : عليك إجراء فحص كورونا في هذه الحالة

الأخبار الرئيسية

الصحة الاسرائيلية تتراجع بشأن معطيات ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ344.. وتطالب بإغلاق شامل

تقرير اسرائيلي : النظام الصحي سينهار في الدولة وسنتحول الى ايطاليا ثانية خلال اسبوعين

اشتية

اشتية: إصابة جديدة بكورونا في طولكرم ليرتفع عدد الاصابات في فلسطين الي 39

أبو حسنة: الاونروا تفتح مدارسها بغزة لمرضى الجهاز التنفسي بعيدا عن عياداتها منعا لتفشي كورونا

الحجر على 51 مسافراً وصلوا غزة ومتظاهرون يحتجون والداخلية توضح