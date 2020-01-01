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الشرطة تنظم حملة تعقيم في مخيمات محافظة رام الله والبيرة

الإثنين 16 مارس 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تنظم حملة تعقيم في مخيمات محافظة رام الله والبيرة


رام الله / سما /

نظمت الشرطة اليوم حملة تعقيم  للحد من انتشار فيروس كورونا في مخيمات محافظة رام الله والبيرة. 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ،أنه وبالتعاون مع مديرية شرطة محافطة رام الله وشرطة الحراسات والشرطة الخاصة الوحدة المركزية تم تنظيم حملة لتعقيم الممرات والشوارع والمرافق العامة والأندية ومقرات اللجان الشعبية في كل من مخيم الجلزون والأمعري وقدورة.

 وأضافت أن هذه الإجراءات في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في محافظة رام الله والحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

وقد لاقت هذه الحملة رضاء المواطنين الذين عبروا عن شكرهم لما تقوم به الشرطة من إجراءات وقائية للحد من انتشار الفايروس.

#الشرطة #حملة تعقيم #الضفة الغربية #رام الله

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