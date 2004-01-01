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النائب العام يحذر من مخالفة إجراءات الحجر والعزل الصحي

الإثنين 16 مارس 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يحذر من مخالفة إجراءات الحجر والعزل الصحي


رام الله / سما /

 دعا النائب العام المستشار أكرم الخطيب كافة المواطنين إلى ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وجهات الاختصاص، خاصة المتعلقة بإجراءات الحجر والعزل الصحي في ظل الظروف الراهنة وإعلان حالة الطوارئ، تحت طائلة المساءلة القانونية .

وحذّر النائب العام كل من يخالف إجراءات الحجر أو العزل الصحي بأنه سيعرض نفسه للملاحقة القانونية والمساءلة الجزائية، وفق ما تقتضيه حالة الطوارئ وأحكام قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 وتعديلاته الواردة في الفصل الثالث منه، واستناداً لأحكام المادة 81 والتي تنص على "انه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين".

#النائب العام #الحجر الصحي #كورونا #فلسطين

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