مصر تعلن تعليق حركة الطيران حتى نهاية مارس.. وتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة

القاهرة /سما/

قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري ، أنه تم تعليق حركة الطيران ففي كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم الموافق 19/3/2020، موضحاً أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.

كما أعلن مدبولي عن اتخاذ قرار بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية بأسلوب يضمن تقليل الإختلاط والحد من الإحتكاك بين المواطنين، ويستنثنى منه المصالح الحكومية الحيوية بالدولة.

وطالب مدبولي بتطهير جميع الفنادق والمنشآت السياحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء المصري برفقة عدد من الوزراء.